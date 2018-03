Aslıhan’dan oyunculuğa yeşil ışık

Teklifleri değerlendiriyor

◊ Best Model of Turkey’de aldığı derecenin ardından ülkemizi Best Model of the World 2017’de temsil eden ve yarışmadan birincilik tacıyla dönen Aslıhan Karalar, yapımcıların yakın markajında... Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Karalar, gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye karar verdiğini söyledi:

Gecemi gündüzüme kattım

◊ “Yarışmanın ardından çok oyunculuk teklifi geldi. Ben de oyuncu koçu eşliğinde gecemi gündüzüme katarak çalışmaya başladım. Görüşülen çok proje var ama seçiciyim. İyi bir projede yer almak istiyorum, çünkü nasıl başlarsan öyle gider.”