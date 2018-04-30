Aslıhan Karalar kimdir?
Aslıhan Karalar’ın 19. yaş günün Hakan Sabancı ile kutlaması aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi. Hakan Sabancı arasında 7 yaş fark bulunan Aslıhan Karalar’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Anne-babası elektrik elektronik mühendisi olan, 2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar kimdir?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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