Aslıhan Doğan Turan ve babası Sabri Doğan kimdir ve kaç yaşında?
Aslıhan Doğan Turan ve babası Sabri Doğan, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Arda Turan ile dünya evine giren Aslıhan Doğan Turan'ın nikah törenlerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. Peki, Sabri Doğan ve Aslıhan Doğan Turan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Aslıhan Doğan Turan ve babası Sabri Doğan, magazin dünyasını takip eden kişiler tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Aslıhan Doğan Turan ve babası Sabri Doğan kimdir? İşte, o isimler hakkında detaylı bilgiler
Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan, Arda Turan ile olan birlikteliği ile uzun bir süre konuşulan isim olmuştur.
11 Mart 2018'de Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile dünya evine girdi. Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Sade bir törenle dünya evine giren Arda Turan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
SABRİ DOĞAN KİMDİR?
Ünlü bir tekstilci olan Sabri Doğan işleri bozulunca 2000 yılında Dedeman Otel'in 11. katından atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Davaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı olan iş adamı yasağı delince tutuklanmıştı.
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