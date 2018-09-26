Aslıhan Doğan Turan, doğacak olan bebeği için parti düzenledi
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni doğacak olan bebeği için düzenlediği baby shower partisine ünlüler akın etti
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Kasım ayında dünyaya gelecek bebeği için Çubukludaki villalarında baby shower partisi düzenledi. Partiye Gülben Ergen ve Şeyma Subaşı olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
GÜLBEN ERGEN VE ŞEYMA SUBAŞI YALNIZ BIRAKMADI
Parti anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Turan, "aslihansbabyshower" notunu ekledi. Arda Turan'ın eşini Gülben Ergen ve Şeyma Subaşı da yalnız bırakmadı.
ŞEYMA ŞUBAŞI DA O ANLARI PAYLAŞTI
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'da Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın partisinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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