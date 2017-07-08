Aslı Zen kimdir? Kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.07.2017 - 16:24, Son Güncelleme:

Aslı Zen kimdir? Kaç yaşında?

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Aslı Zen kimdir? Kaç yaşında?

Aslı Zen, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor. Tüp mide operasyonu geçirerek bir hayli incelen şarkıcı, yeni haliyle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıyor. Peki Aslı Zen kimdir?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aslı Zen, 1977 yılında İstanbul Kanlıca’da dünyaya geldi. Aslı Zen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı, Aslı Zen Yentur’dur. Anne ve babasının boşanmasından sonra babaannesinin yanında büyüyen Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi’nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı. Aslı Zen’in hayatı reklam ve TV piyasasında olan Nahit Altıparmak ile değişti. İlk olarak Rumelihisarı'nda bir barda çalıştı. Hem barda çalışıyor hem de arada bir şarkı söylüyordu. Yedi yaşında Arif Sağ ile ilk halk konserine çıktı. Sonrasında Sezen Aksu’yu keşfedince o tarzdan vazgeçti.

Önceleri, Meral Okay sayesinde 14 tane dizi filmde oynadı, bir firmanın reklâm yüzü oldu, bir sinema filminde oynadı. Buralardan kazandığı para ile evine stüdyo kurdu, bir aranjör arkadaşıyla stüdyoya kapanıp, şarkı yapmaya başladı. Bu dönem içinde, çevresini kullanarak, bestelerini ünlü isimlere verdi. Derken ilk şarkısını İzel Çeliköz seslendirdi. Aslı Zen, Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlünün vokalistliğini yaptı.

Aslı Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında 23 yaşında iken başladı. Bugüne kadar, Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Hilal Cebeci, Esra Balamir, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara bestelerini verdi.

2008 yılında ilk albümü “Şerefe” piyasaya çıktı. Aslı Zen, 2012 yılında dört yıllık bir aradan sonra ikinci stüdyo albümü 'Işık' ile dinleyicileriyle tekrar buluştu.
Aslı Zen, 9 Şubat 2009 tarihinde o zaman Denizlispor’un kalecisi Okan Karabulut ile evlendi. Bu evliliğinden 2010 yılında Mayra Esma Karabulut adından bir kız çocuğu oldu.Ailesi ile birlikte İzmir Karşıyaka’da yaşayan Aslı Zen, 16 Ağustos 2015 tarihinde İzmir’de eşinden boşandı.

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