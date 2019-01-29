Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Son günlerde adı ünlü komedyen Ata Demirer ile anılan Aslı Turanlı'nın kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Aslı Turanlı, oyuncu kimliğinin yanı sıra, 'Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılmasıyla da biliniyor. Peki, Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı.
Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.
Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu son olarak Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ‘Aslı Gibidir’de rol aldı.
Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.
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