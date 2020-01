Aslı Turanlı: Kendini seven kadın herkesi sever

Aslı Turanlı ismi anıldığında, insanların aklına ilk ne gelmesini isterdiniz?

- Çevremdeki insanlar güvenilir olduğumu söyler. Genelde oldukça iyi bir ruh hali içindeyim ve çevremdeki insanlara bu pozitifliğimi geçirdiğimi düşünüyorum.

Sunuculuk nasıl bir deneyim sizin için?

- Bence oyunculukla ortak noktaları çok fazla. İnsanların bana bir şeyler anlatmasını seviyorum. Ve anladığım şeyleri, bu meslekle diğer insanlara aktarabiliyorum. Ama oyunculuk gibi eğitimi hiç bitmiyor. Türkçeyi en iyi şekilde kullanmak için yeniden diksiyon kurslarına gidiyorum. Çok fazla yabancı dil konuştuğum için Türkçemin bozulmasını istemiyorum. En son tiyatroya başladığım ilk sene diksiyon dersi almıştım.

Kariyer hedefinizde sunuculuk dışında neler var?

- Bu sorunun cevabı çok uzun olabilir. Çünkü hedef sınırsız bir şey benim için. Mesela televizyonda bir programımın olmasını hedeflemiştim. Şimdi programı ne kadar yükseltebilirim diye düşünüyorum. Her gün işe gidiyorum. Ve en sağlıklı hissettiğim zamanlar, işe gittiğim günler oluyor. Çünkü en disiplinli olduğum zamanlar iş günlerim.

Oyunculuğa devam mı?

- Bunu ilk defa açıklıyorum; yaz için bir sinema filmi projemiz var. Yani bir yandan oyunculuk hep benimle. Sadece 7 senedir ilk defa bu sene tiyatro oyununda oynamadım. Gelecek sezon yeniden sahne için bir oyun düşünüyorum. Hazırlıkları için birkaç defa Londra’ya gittim. Kadın haklarıyla ilgili bir tiyatro metnini Türkçeye çeviriyoruz. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim.



Kendinize has bir tarzınız var. En çok tercih ettiğiniz kıyafetler, en sevdiğiniz renkler, aksesuvarlar neler?

- Her zaman söylüyorum; moda geçer, stil kalır. Stilimi soruyorsan, olmazsa olmaz aksesuvarım şapka. Çok seviyorum. Renk olarak siyah veya beyazı çok kullanıyorum. Turuncu ve yeşili de öyle. Evimde, elbisemde, aksesuvarlarımda mutlaka turuncu veya yeşil bulabilirsiniz. Bazen kıyafetlerimde pastel tonları kullanıyorum.

Türkiye’de moda sektörünü takip edenler ile yurtdışındakiler arasında nasıl farklar var?

- Modayı takip etmek; prestij, modernlik ve mutluluk demek. Mesela Valentino, Armani, Versace ve Gucci gibi markalarıyla ünlü İtalya, modaya uygunluk bakımından tam puanlık bir ülke. Doğal olarak sokaklarda çok fazla stil sahibi insan görebiliyorsunuz. Güzel şeyler bulaşıcıdır. Moda, aşk ve iş. Eğer çevrenizde stil sahibi insanlar varsa siz de stil sahibi olursunuz. Âşıklar varsa, âşık olmak istersiniz. Bizim ülkemizde moda henüz oturmuş bir şey değil. Ama Türkiye’de çok beğendiğim modacılar var.

Aslı Turanlı iş hayatı dışında nelerden hoşlanır, neler yapar?

- Bunu programımı sıkı takip edenler görebiliyor aslında. Programda benim de alanım olan şeyleri göstermeye çalışıyorum. Mesela her bölüm mutlaka sporla ilgili tüyolar veriyoruz. Özellikle son 1 yıldır sporla çok fazla iç içeyim. Çeşitli workshop programlarına katılmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı öğrenmeye başladım. Ve sanırım oldukça seyahat ediyorum.



DJ Ilias Valeron ile berabersiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor? Yabancı biriyle yaşanan ilişkinin olumlu-olumsuz yönleri neler?

- Geçen sene aşka çok yaklaştığım bir dönem yaşamıştım. Benim için çok zor bir süreçti. Ama yaş ilerledikçe aşkın aynı yöne baksan, ayrı şeyi görsen bile, elini taşın altına koymak olduğunu öğrendim. Aşk gerçekten fedakârlık gerektiren bir his.

Daha sonra Valeron’u gördüm. Benim bir erkekte ilk dikkat ettiğim şey önce sohbeti oluyor. Valeron çok hoş sohbeti olan ve gerçekten inanılmaz kibar bir insan.

Farklı kültür ve dilin, fedakarlığın biraz daha artmasına sebep olsa bile olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aksine farklı kültürü tanımak, kendi kültürünü ona tanıtmak gurur verici. Şu an çok güzel bir ilişkim var. Ve gerçekten o benim en iyi arkadaşım. Küçük bir çete gibiyiz. Birbirimizi her zaman destekliyoruz ve daha birlikte yapmak istediğimiz çok plan ve proje var.

Bir erkekte stil ve moda konusunda nelere dikkat edersiniz?

- Erkek modası bambaşka bir şey. Kadınlar kadar şanslı değiller. Çok fazla seçenekleri yok. Onlara o yüzden önce stil sahibi olmalarını öneririm. Mesela Valeron yaz-kış sürekli siyah giyiyor. Bu onun favori rengi. Ben erkeklere de aksesuvar yakıştırıyorum, sade fular veya şapka gibi. Ayrıca ayakkabısının markasından çok temizliği benim bir insan hakkında fikir sahibi olmamı sağlıyor.

Bir gününüz nasıl geçer?

- Bu soruya madde madde cevap versem yalan söylerim. Çünkü bir günü bir gününe tutmayan insanlardan biriyim. Çalıştığım günleri en çok sevme sebebim, ne yapacağımı biliyor olmam. Tatil günlerimde çok planlı biri değilim. Film izlemek istediğim zaman sinemaya gidiyorum. Veya bir an yürüyüş yapmak istiyorum, sahile iniyorum. Hadi bir de yürüyüş esnasında “Waffle yiyeyim” diyorum waffle yiyorum. Canım nasıl isterse öyle yaşıyorum. Ve bunun bir tekdüzeliği olmuyor. Ama her gün uyandığım zaman söylediğim bir hayat mottom var: “Bugün mutlu olmak için iyi bir gün!”



Bazı kadınlar kıskanılmak ister. Siz nasılsınız bu konuda? Kıskanılmak hoşunuza

gider mi?

- Kıskançlık, yalan gibi kötü hisler benim hayatıma çok yabancı. Kişi kendinden bilir işi; ben kimseyi kıskanmadığım için birilerinin de beni kıskandığını düşünmüyorum.

Maddi veya manevi üstünlüğünden ötürü kimseye karşı kendimi kanıtlama çabam olmadı hiç. Benim derdim her zaman benimle ilgiliydi ve her zaman öyle olmasını istiyorum. En büyük rakibim yine benim. Kendime en büyük faydayı veya zararı verebilecek insan yine benim. Kendine güven çok farklı bir mesele; ya var, ya yok. Bunun için sarışın, dikkat çeken çok güzel bir kadın olmanıza da gerek yok. Sağlıklı, çalışkan ve gelişime açık bir birey olduğunuz müddetçe başaramayacağınız şey yok.

Öncelikle her kadının kendini sevmesini doğru buluyorum. Kendini seven bir kadın, herkesi sever. Başarılı kadınlar, başarılı kadınları alkışlar. Ve ben hemcinslerimin başarılarını alkışlarken gurur duyuyorum.