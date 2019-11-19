Aslı Memecan ile Kerim Gazioğlu evlendi
Aslı Memecan ile Kerim Gazioğlu’nun Four Seasons Hotel’deki düğün töreni cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Şebnem-Melih Memecan çiftinin kızları Aslı ile Birnur-Selim Gazioğlu’nun oğulları Kerim evlendi. Genç çift, önceki akşam Four Seasons Hotel’de düzenlenen düğün töreniyle nikâh defterine imza attı. Nikâhta gelinin şahitliğini Naz Elkorek ve Ekim Yılmaz, damadın şahitliğini ise Begüm Gazioğlu Ballı ve Ömer Ballı yaptı. Düğüne Mix Müzik’in müzikleriyle renk kattı.
Aslı Memecan ile Kerim Gazioğlu, Hawaii’de balayı yapacak.
Buket- Hayrettin Taşdelen - Gülbin Simitçioğlu
Tuğçe Eyilik
Siren Ertan Kayalar
Savni-Berrin Okçu
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