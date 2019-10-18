Aslı İşler kimdir? Aslı İşler hangi dizilerde oynadı?
Adı Kenan Doğulu ile aşk dedikodularına karışan Aslı İşler'in ünlü popçunun konserinde görüntülendiği iddia edildi. Kenan Doğulu- Beren Saat evliliğindeki krizin nedeni olarak gösterilen Aslı İşler’in hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Aslı İşler kimdir?
Aslı İşler, 16 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Reklam ve dizi oyunculuğu yapan Aslı İşler, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almış ardından Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Ayrıca eğitim döneminde Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları topluluğunda 1 yıl oyunculuk dersleri aldı. Aslı İşler, Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oyunculuk yaptı.
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