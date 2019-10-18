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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Aslı İşler kimdir? Aslı İşler hangi dizilerde oynadı?

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Aslı İşler kimdir? Aslı İşler hangi dizilerde oynadı?

Adı Kenan Doğulu ile aşk dedikodularına karışan Aslı İşler'in ünlü popçunun konserinde görüntülendiği iddia edildi. Kenan Doğulu- Beren Saat evliliğindeki krizin nedeni olarak gösterilen Aslı İşler’in hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Aslı İşler kimdir?

Aslı İşler, 16 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Reklam ve dizi oyunculuğu yapan Aslı İşler, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almış ardından Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Ayrıca eğitim döneminde Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları topluluğunda 1 yıl oyunculuk dersleri aldı. Aslı İşler, Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oyunculuk yaptı.

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