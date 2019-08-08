Aslı İşler kimdir?
Beren Saat- Kenan Doğulu arasındaki krizin nedenin Aslı İşler olduğu iddia edildi. Beren Saat gibi oyuncu olan Aslı İşler’in ismi bir dönem Murat Boz ile anılmıştı. İşler, bir dönem Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Kösem Sultan'da rol almıştı. Peki, Aslı İşler kimdir, kaç yaşında?
Aslı İşler, 16 Ağustos 1993 İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır, Ardından Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan Aslı İşler’in adı bir dönem Murat Boz ile anılmıştı.
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