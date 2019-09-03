AslÄ± Enver'in fotoÄŸrafÄ±ndaki detay dikkatlerden kaçmadÄ±
AslÄ± Enver 2015 yÄ±lÄ±nda Murat Boz ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, daha Ã¶nce iki kez ayrÄ±lan Ã§ift iliÅŸkilerine Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸansÄ± vermiÅŸti.
Evlenecekleri konuÅŸulan Ã§iftten AslÄ± Enver, tatile Ã§Ä±ktÄ±.
Enver'in Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf takipÃ§ilerini heyecanlandÄ±rdÄ±.
GÃ¼nbatÄ±mÄ±na karÅŸÄ± poz veren AslÄ± Enver'in parmaÄŸÄ±ndaki tektaÅŸ dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.
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