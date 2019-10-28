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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı mı?

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Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı mı?

Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber geldi. İddiaya göre, beraber yer aldıkları Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi yine sona erdi. ‘Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı mı?’ sorularına ise henüz taraflardan yanıt gelmedi

Daha önce de ayrılan Murat Boz- Aslı Enver çifti bir araya gelmek için çok çabalamış ve çift yeniden birlikte olmuştu. Yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz daha önce de iki kez ayrılmış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü şansı vermişlerdi.

EŞYALARINI TOPLAYIP EVDEN AYRILDI

Evlenmeleri beklenen Aslı Enver- Murat Boz çiftinin üçüncü kez ayrıldığı iddia edildi. Aslı Enver’in yaklaşık 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak ayrıldığı iddia edildi. Murat Boz ile Aslı Enver'in Levazım'daki evi dizayn ederken eşyaları beraber seçtikleri biliniyordu.

 

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