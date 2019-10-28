Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı mı?
Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber geldi. İddiaya göre, beraber yer aldıkları Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi yine sona erdi. ‘Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı mı?’ sorularına ise henüz taraflardan yanıt gelmedi
Daha önce de ayrılan Murat Boz- Aslı Enver çifti bir araya gelmek için çok çabalamış ve çift yeniden birlikte olmuştu. Yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz daha önce de iki kez ayrılmış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü şansı vermişlerdi.
EŞYALARINI TOPLAYIP EVDEN AYRILDI
Evlenmeleri beklenen Aslı Enver- Murat Boz çiftinin üçüncü kez ayrıldığı iddia edildi. Aslı Enver’in yaklaşık 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak ayrıldığı iddia edildi. Murat Boz ile Aslı Enver'in Levazım'daki evi dizayn ederken eşyaları beraber seçtikleri biliniyordu.
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