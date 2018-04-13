Aslı Enver ve Murat Boz neden ayrıldı?
Aşkları sürpriz bir şekilde başlayan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber! Daha öncede kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Aslı Enver ve Murat Boz, 2,5 yıldır beraberlerdi.
Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Aslı Enver, Murat Boz’un da jüri koltuğunda “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla aşklarını ilan etmişti. 2016 yılından beraber olan ikili, daha önce de ayrılık kararı alan Murat Boz ve Aslı Enver, ayrılığa sadece 2 ay dayanabilmişti. İkinci kez yollarını ayırma kararı alan ikilinin neden ayrıldıkları ise bilinmiyor. Ayrılık sonrası iki isim de sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmedi.
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