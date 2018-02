Aslantuğ seti

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ, ailesinin izinden yürüyor. Lise son sınıf öğrencisi genç, sinemaya merak sardı. Kamera önünde olmak yerine kamera arkasını tercih eden Can Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda babasının başrolü üstlendiği “Direniş Karatay” filminin Konya’daki setindeydi. Oğluyla unutulmaz bir set ortamı yaşadıklarını söyleyen Mehmet Aslantuğ, “Biraz havaya girmesi için ona da özel bir Selçuklu kostümü hazırlattık. Ama Can’ın kamera önünde olmak gibi bir isteği yok. Kendisi kamera arkasını, yani işin mutfağını seçti. Bu konuda ona yürekten destek veriyorum” dedi. Can Aslantuğ, sette konuk olmakla kalmadı, kamera arkasını da görüntüledi. O görüntülerden hazırlanacak belgesel, filmin DVD’sinde yer alacak. Selahattin Sancaklı’nın yönettiği, Mehmet Aslantuğ’un başrolleri Fikret Kuşkan ve Yurdaer Okur ile paylaştığı “Diriliş Karatay” 9 Mart’ta vizyona girecek.

