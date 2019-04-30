"Aşklarım benim"
Başarılı oyuncu Özcan Deniz, 1 yaşına giren oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.
Oyuncu Özcan Deniz, 8 Mart 2018 tarihinde Feyza Aktan ile evlendi. Çiftin, 30 Nisan 2018 yılında oğulları 'Kuzey' dünyaya geldi. Özcan Deniz 1 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Eşinin ve oğlunun olduğu bir fotoğraf karesi paylaşan Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum."
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