Aşkın Nur Yengi'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı!
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, gençlik yıllarında odasına İbrahim Tatlıses'in posterini astığını açıkladı
Aşkın Nur Yengi, dün akşam Günay Restaurant’ta konser verdi. Kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Yengi, gençlik yıllarında odasına İbrahim Tatlıses’in posterlerini astığını söyledi.
'ONLAR İDOLLERİMİZDİ'
Aşkın Nur Yengi, "O yıllarda tüm genç kızlar gibi benim de duvarlarımı yabancı artist ve sanatçı posterleri süslerdi. İdollerimiz ya da gençlik heyecanlarımızdı onlar. Ama ne hikmetse aralarında sevgili İbrahim Tatlıses’in posteri de vardı aralarında. Garip değil mi?” dedi.
'SİTEM' ŞARKISININ ÖYKÜSÜ
Sezen Aksu’nun ‘Sitem’ şarkısını seslendiren Yengi, parçanın öyküsünü de anlattı:
"Sezen’den bu şarkıyı çok istedim. Ama Metin Şentürk’e nasipmiş. O da muazzam okuyor. Diline, yüreğine sağlık ancak Sezen Aksu müsaade etseydi bu şarkıyı ilk benden dinleyecektiniz. Hey gidi günler hey... Zaman ne de çabuk geçiyor. Dün gibi hatırımda."
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