Aşkın Nur Yengi'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
14.10.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Aşkın Nur Yengi'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı!

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Aşkın Nur Yengi'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı!

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, gençlik yıllarında odasına İbrahim Tatlıses'in posterini astığını açıkladı

Aşkın Nur Yengi, dün akşam Günay Restaurant’ta konser verdi. Kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Yengi, gençlik yıllarında odasına İbrahim Tatlıses’in posterlerini astığını söyledi.

'ONLAR İDOLLERİMİZDİ'

Aşkın Nur Yengi, "O yıllarda tüm genç kızlar gibi benim de duvarlarımı yabancı artist ve sanatçı posterleri süslerdi. İdollerimiz ya da gençlik heyecanlarımızdı onlar. Ama ne hikmetse aralarında sevgili İbrahim Tatlıses’in posteri de vardı aralarında. Garip değil mi?” dedi.

Aşkın Nur Yengiden yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı

'SİTEM' ŞARKISININ ÖYKÜSÜ

Sezen Aksu’nun ‘Sitem’ şarkısını seslendiren Yengi, parçanın öyküsünü de anlattı:

"Sezen’den bu şarkıyı çok istedim. Ama Metin Şentürk’e nasipmiş. O da muazzam okuyor. Diline, yüreğine sağlık ancak Sezen Aksu müsaade etseydi bu şarkıyı ilk benden dinleyecektiniz. Hey gidi günler hey... Zaman ne de çabuk geçiyor. Dün gibi hatırımda."

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