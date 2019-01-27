Aşkın her hali güzel ama...
Eski manken Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş, önceki akşam Maslak TİM’de Nilgün Belgün’ün rol aldığı ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ müzikalini izledi.
Müzikalle ilgili konuşan Ebru Şallı, “Daha önce kitabını okudum. Müzikali ikinci kez izliyorum. Nilgün çok sevdiğim, değer verdiğim bir tiyatro sanatçısı. Özel arkadaş olarak da kendime yakın buluyorum” dedi. Mayıs ayında Uğur Akkuş ile evlenecek olan Ebru Şallı, “Aşkın en çok hangi halini seviyorsunuz?” sorusuna “Aşkın her hali güzel bence ama romantik-komedi diyelim” şeklinde cevap verdi.
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