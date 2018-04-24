AÅŸkÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±lar
GÃ¼lben Ergen'in yapÄ±mcÄ± Burak TÃ¶rer ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ her iki taraf da iddialarÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡ift dÃ¼n akÅŸam baÅŸ baÅŸa yemek yedi. Yemekleri GÃ¼lben Ergen'in elleriyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gecenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Burak TÃ¶rer instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.
Burak TÃ¶rer, fotoÄŸrafÄ± yoruma kapattÄ±.
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Burak TÃ¶rer geÃ§tiÄŸimiz hafta GÃ¼lben Ergen'in elini tuttuÄŸu fotoÄŸrafÄ±, "Ä°Ã§imdeki gÃ¶Ã§ sana, iÅŸlediÄŸim suÃ§ sana, alacaÄŸÄ±m Ã¶Ã§ sana, alnÄ±ndaki yazÄ±ya da varÄ±m, iÃ§indeki sÄ±zÄ±ya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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