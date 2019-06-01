Aşkı çok seviyorum
Gonca Vuslateri, Women’s Fitness’in yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Aşkı nasıl tanımlarsınız” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Tanımını bilmiyorum. Aşkı çok seviyorum. İşimi aşkla yapıyorum, sevdiklerimi aşkla seviyorum, hayvanlara, sokaklara, dünyaya aşkla bağlıyım. Bunların bazıları yeri geliyor kalbimi kırıyor, yerle bir ediyor beni ama değiyor.” Vuslateri, “Kendinizle ilgili en sevdiğiniz şey nedir” sorusunu da “Kendimi olduğum gibi kabullendiğim için kendime ait her şeyi seviyorum” diye yanıt verdi.
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