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Askere giden ünlü Rap’çi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı
Rap'çi Ezhel, vatani görevini yapmak için askere gitti. Sosyal medya hesabından ilk fotoğrafını paylaşan Ezhel altına "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.
ASKERDEN İLK KARELERİ PAYLAŞTI
Kısa sürede askeriyeye alışan Ezhel daha sonra içtima alınmasını beklerken çekildiği fotoğrafını ‘götür beni içtimaya aya aya’ notuyla yayınladı.
Ünlü Rap'çi 21 gün askerlik yapacak.
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