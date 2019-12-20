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20.12.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Askere giden ünlü Rap’çi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

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Askere giden ünlü Rap’çi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Rap'çi Ezhel, vatani görevini yapmak için askere gitti. Sosyal medya hesabından ilk fotoğrafını paylaşan Ezhel altına "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.

ASKERDEN İLK KARELERİ PAYLAŞTI

Kısa sürede askeriyeye alışan Ezhel daha sonra içtima alınmasını beklerken çekildiği fotoğrafını ‘götür beni içtimaya aya aya’ notuyla yayınladı.

Ünlü Rap'çi 21 gün askerlik yapacak.

Askere giden ünlü Rap’çi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Askere giden ünlü Rap’çi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

 

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