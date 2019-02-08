Aşk yüzünden yatağa düştü
Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile seslendirdiği "Aşk Yüzünden" şarkısını yayınlayan Aydilge, dün yüksek ateş ve grip nedeniyle acile kaldırıldı.
Kendisini merak eden hayranları için sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve tedavinin başladığını duyuran Aydilge, ''aşk yüzünden yataklara düştüm'' diyerek takipçileriyle şakalaştı.
Şarkısının ya da Halil Sezai'nin bir suçu olmadığını söyleyen Aydilge, "Gribi bana sevgili eşim, biricik aşkım bulaştırdığı için ''aşk yüzünden'' oldu açıklamasında bulundu.
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