Aşk iddialarıyla gündeme gelen Şahin Kendirci kimdir?
Şahin Kendirci, rol aldığı Müslüm filminin ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. O Ses Türkiye Çocuklar'da yarışan Şahin Kendirci, son günlerin aranan ismi oldu. Peki, Şahin Kendirci kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şahin Kendirci, son günlerin aranan isimleri arasında yer alıyor. Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi.
Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.
O Ses Çocuklar yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı. Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol alan Şahin Kendirci, oyunculukta da kendisini ispatladı.
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