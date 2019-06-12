Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir?
GeriMagazin Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
12.06.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir?

Ekranların çocuk oyuncusu olarak ünlenen Batuhan Karacakaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranlara geldiği dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Aşk-ı Memnu'daki 'Bülent Ziyagil' rolüyle hatırlanıyor. Dizinin final yapmasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncunun şimdilerde kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

'Bıçak Sırtı'nın Murat'ı, 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olan, son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve henüz 22 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi, sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Batuhan Karacakaya hakkında tüm detaylar...

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..."

Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştı.

Batuhan Karacakaya, en büyük popülaritesini ise Aşk-ı Menu dizisi ile yakaladı. Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal, Zerrin Tekindor gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi yayın hayatına 2008 yılında başladı. Yayınlandığı 2 yıl boyunca reyting rekorları kıran dizide Batuhan Karacakaya, "Bülent Ziyagil" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından, sinema filmi "Aşk Tesadüfleri Sever" ve televizyon dizisi "Umutsuz Ev Kadınları"nda rol alan oyuncu, en son TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde oynadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Burcu Çetinkaya boşandı
Duru mezun oldu!
'Ebru Hanım o evli. İki de çocuğu var' dediler
Bu fotoğraf 1978'de çekildi!