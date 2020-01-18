Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,
'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı
Başrollerini Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç ve Cihan Ercan’ın üstlendiği “Aşk Çağırırsan Gelir” filminin çekimlerine Ordu’da başlandı.
Emre Kavuk’un yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş üstlendi.
Oyuncu kadrosunda Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz ve Sera Tokdemir’in de yer aldığı filmin çekimlerine Ordu’dan sonra İstanbul’da devam edilecek.
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