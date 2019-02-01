Asım’ın çetesi döndü
“Organize İşler”in devam filmi 14 yıl aradan sonra geldi. “Organize İşler Sazan Sarmalı” bugün vizyona girdi.
14 yıl sonra yeni macera
14 yıl önce seyirciyle buluşup gişe rekorları kıran “Organize İşler”in devam filmi vizyona girdi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senarist ve yönetmen olarak imzasını attığı hem de Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral ile başrolü paylaştığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” bugün seyirciyle buluştu.
Asım ve Adanalı
Heyecan, aksiyon ve kahkahanın harmanlandığı filmde Asım Noyan ve çetesinin yolu bu kez Adanalı, İstanbul’un illegal işlerinin peşinden koşan, futbol maçlarından güvercin taklasına kadar her türlü bahsi oynatan Saruhan Zincir ile kesişiyor. “Organize İşler Sazan Sarmalı” 1000’den fazla salonda gösterimde.
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