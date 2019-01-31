Aşıklar İstanbul gecelerinde... Sevgilisini arkadaşlarıyla tanıştırdı
Eski eşi Emina Jahovic'le olan on yıllık evliliğini geçtiğimiz sene sonlandıran Mustafa Sandal yeni bir aşka yelken açtı.
Kendisinden yirmi yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'u daha önce sosyal medya hesabından hayranlarına tanıtan Sandal, önceki akşam ise yakın dostlarıyla tanıştırdı.
Ulus Sunset adlı mekanda akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşan Mustafa Sandal ile yeni sevgilisi Melis Sütşurup uyumlarıyla tam not aldılar.
Mekan çıkışı görüntülenen ikili "Mutluyuz. Her şey harika gidiyor" dedi.
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