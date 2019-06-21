AÅŸÄ±klar Bodrum'da
Ä°ZMÄ°R'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde tatil yapan oyuncu Hazal Filiz KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶se, erkek arkadaÅŸÄ± Alp GÃ¼ler ile plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Yaz tatili iÃ§in Ã‡eÅŸme'yi tercih eden Ã¼nlÃ¼lerden gÃ¼zel oyuncu Hazal Filiz KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶se tatiline devam ediyor.
Daha Ã¶nce meslektaÅŸÄ± Alp Nevruz'la plajda dinlenirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen gÃ¼zel oyuncu, bu kez erkek arkadaÅŸÄ± ve iÅŸ insanÄ± Alp GÃ¼ler ile objektife yakalandÄ±.
Dalyan'da Ã¼nlÃ¼ bir Beach Clup'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Hazal Filiz KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶se ve Alp GÃ¼ler denize girdi ve sohbet etti. NeÅŸeleri yerinde olan Ã§ift, eÄŸlendi ve gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
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