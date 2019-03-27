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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
27.03.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim devam ediyor! Aşık çiftinin pedagog krizi...

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Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim devam ediyor! Aşık çiftinin pedagog krizi...

BOŞANMA davaları devam eden eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek pedagog ile görüştü.

Emre Aşık’ın pedagog görüşmesinin ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık’a pedagog, ’Babasıyla görüşmesin mi’ dedi. Bunun üzerine Yağmur Aşık, pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık’a 6 yıllık evliliğini bitirmek için iki ay önce boşanma davası açmıştı. İstanbul 10 Aile Mahkemesi’nde görülen davada hakim Emre ve Yağmur Aşık ile 5 yaşındaki oğullarının pedagog ile görüşmesine karar vermişti.

Pedagog görüşmesi için Yağmur Aşık, oğlu ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na bugün saat 10.00’da geldi. Pedagog ile bir görüşmeye önce Emre Aşık girdi. Bir saat süren görüşmenin ardından çıkan Emre Aşık’ın ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık’a pedagog, ’Babasıyla görüşmesin mi’ dedi. Görüşmeye giren 5 dakika sonra çıkan Yağmur Aşık, pedogogun taraflı davrandığını ileri sürdü ve tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı. Annesinin görüşmeye girdiği sırada çocuk da birkaç dakikalığına babası Emre Aşık ile birlikte oldu.

Emre Aşık, boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi.

Taraflar adliyeden ayrıldı.

 

Aşk kapınızı çalarsa ne cevap verirsiniz?

Aşk kapınızı çalarsa ne cevap verirsiniz?Mirkofon sende ekibi olarak bu hafta sokağa çıktık ve Aşk kapınızı çalarsa ne cevap verirsiniz? diye sorduk. Birbirinden komik cevaplar aldık.
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