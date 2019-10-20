Aşık Ali Nurşani kimdir?
Aşık Ali Nurşani, kendisi gibi ozan oğlu Engin Nurşani'nin yakalandığı gırtlak kanserinin ardından yardım çağrısında bulunmuş ve sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Aşık Ali Nurşani şimdilerde ise oğlunun iddiaları ile gündeme geldi. Peki, Aşık Ali Nurşani kimdir?
Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti. Bu gelişmenin ardınan ünlü ozanın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Aşık Ali Nurşani hakkında ayrıntılar...
2 Şubat 1959 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. 1970'li yıllardan bu yana müzikal yaşamın içinde olan Aşık Ali Nurşani, müzik hayatı boyunca pek çok türkü besteledi ve sayısız çalışmaya imza attı.
1979 yılında gittiği bir konser sonrasında Almanya’da kaldı. Alman asıllı Angelika Nurşani ile evli olan sanatçının, bu evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan küçüğü Engin Nurşani de Türk Halk Müziği sanatçısıdır.
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