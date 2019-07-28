Aşık Ali Nurşani kimdir?
Aşık Ali Nurşani, gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için sevenlerinden yardım istedi. Bu gelişmenin ardından, Aşık Ali Nurşani'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Aşık Ali Nurşani kimdir? İşte, Ali Nurşani'nin biyografisi...
2 Şubat 1959 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. 1970'li yıllardan bu yana müzikal yaşamın içinde olan Aşık Ali Nurşani, müzik hayatı boyunca pek çok türkü besteledi ve sayısız çalışmaya imza attı.
1979 yılında gittiği bir konser sonrasında Almanya’da kaldı. Alman asıllı Angelika Nurşani ile evli olan sanatçının, bu evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan küçüğü Engin Nurşani de Türk Halk Müziği sanatçısıdır.
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