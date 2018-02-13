Davada gerginlik! Hakim isyan etti: Gestapo gibi yargılamayı yakıştıramıyorum

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
11. Aile Mahkemesi’nde görülen velayet davası duruşmasında Asena Atalay’ın kardeşi Ali Can Atalay tanık olarak dinlendi. Diğer tanık Ayşe Gamze Güldiken de çiftin çocuklarının güvenli bir ortamda büyüdüğünü belirterek “Asena da evlenmeyi düşünmüyor” deyince mahkeme hakimi, “Hiç kimse hiç kimse adına taahhütte bulunamaz” diyerek tanığı uyardı. Bu sırada Caner Erkin’in avukatları, geçtiğimiz aylarda Asena Atalay’ın bir arkadaşıyla araç içinde çekilmiş fotoğrafı da bulunan bir haberi mahkemeye sundu.
ASLA DUYGUSAL DEĞİL
Gazetede çıkan bu haberle ilgili tekzip talebinde bulunduğunu belirten Asena Atalay ayağa kalkarak, “Gazetede çıkan o haber doğum gününden kalan bir fotoğraf. Gazetede “aşk haberi” şeklinde yazıyorlar. Ben bilerek yaptırdığını düşünüyorum. Davacının iddialarını kabul etmem. Akşam dışarı çıktığımda basın peşimizde. O fotoğrafta aracın ön kısmında oturuyoruz. Yanımdaki uzun zamandır arkadaşım. Arkada iki arkadaşım daha vardır” dedi.
Mahkeme hakimi yanında oturan arkadaşı hakkında “Duygusal mı?” diye sordu. Asena Atalay da, “Asla duygusal değil. Halen de erkek arkadaşım yok. Bütün hayatımı çocuğuma adamışım. Adalete inanıyorum. Karnede, müsamerede, mahkemede yok. Çınar reşit olana kadar sürse de Caner Bey korkudan iki haftada bir görüşmeyi sürdürse” dedi. Caner Erkin’in iki avukatının itirazı üzerine Asena Atalay, “Çocuk davası bu. Para davası mı bu. O zaman gelip çocuğuna sahip çıksın” deyince salondaki tansiyon iyice arttı. Mahkeme hakimi de duruşmayı yarıda kesip yaklaşık 10 dakika duruşmaya ara verdi.
GESTAPO GİBİ YARGILAMAYI YAKIŞTIRAMIYORUM
Tekrar duruşma salonuna dönen mahkeme hakimi, “Sataşmayın birbirinize” dedi. Asena Atalay da karşı tarafın avukatlarına, “Sizin müvekkilinize bir şey söylemedim. Çünkü çocuğumun babasıdır” dedi. Mahkeme hakimi de, “"Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum. Ben böyle şeyleri asla kabul etmem. Sadece bir işim var. O da hakimlik. Ben kimsenin zabıta memuru da değilim” dedi. Mahkeme hakimi tarafların sosyal yaşantılarıyla ilgili rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün