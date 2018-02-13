Davada gerginlik! Hakim isyan etti: Gestapo gibi yargılamayı yakıştıramıyorum

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

11. Aile Mahkemesi’nde görülen velayet davası duruşmasında Asena Atalay’ın kardeşi Ali Can Atalay tanık olarak dinlendi. Diğer tanık Ayşe Gamze Güldiken de çiftin çocuklarının güvenli bir ortamda büyüdüğünü belirterek “Asena da evlenmeyi düşünmüyor” deyince mahkeme hakimi, “Hiç kimse hiç kimse adına taahhütte bulunamaz” diyerek tanığı uyardı. Bu sırada Caner Erkin’in avukatları, geçtiğimiz aylarda Asena Atalay’ın bir arkadaşıyla araç içinde çekilmiş fotoğrafı da bulunan bir haberi mahkemeye sundu.



ASLA DUYGUSAL DEĞİL

Gazetede çıkan bu haberle ilgili tekzip talebinde bulunduğunu belirten Asena Atalay ayağa kalkarak, “Gazetede çıkan o haber doğum gününden kalan bir fotoğraf. Gazetede “aşk haberi” şeklinde yazıyorlar. Ben bilerek yaptırdığını düşünüyorum. Davacının iddialarını kabul etmem. Akşam dışarı çıktığımda basın peşimizde. O fotoğrafta aracın ön kısmında oturuyoruz. Yanımdaki uzun zamandır arkadaşım. Arkada iki arkadaşım daha vardır” dedi.



Mahkeme hakimi yanında oturan arkadaşı hakkında “Duygusal mı?” diye sordu. Asena Atalay da, “Asla duygusal değil. Halen de erkek arkadaşım yok. Bütün hayatımı çocuğuma adamışım. Adalete inanıyorum. Karnede, müsamerede, mahkemede yok. Çınar reşit olana kadar sürse de Caner Bey korkudan iki haftada bir görüşmeyi sürdürse” dedi. Caner Erkin’in iki avukatının itirazı üzerine Asena Atalay, “Çocuk davası bu. Para davası mı bu. O zaman gelip çocuğuna sahip çıksın” deyince salondaki tansiyon iyice arttı. Mahkeme hakimi de duruşmayı yarıda kesip yaklaşık 10 dakika duruşmaya ara verdi.







GESTAPO GİBİ YARGILAMAYI YAKIŞTIRAMIYORUM

Tekrar duruşma salonuna dönen mahkeme hakimi, “Sataşmayın birbirinize” dedi. Asena Atalay da karşı tarafın avukatlarına, “Sizin müvekkilinize bir şey söylemedim. Çünkü çocuğumun babasıdır” dedi. Mahkeme hakimi de, “"Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum. Ben böyle şeyleri asla kabul etmem. Sadece bir işim var. O da hakimlik. Ben kimsenin zabıta memuru da değilim” dedi. Mahkeme hakimi tarafların sosyal yaşantılarıyla ilgili rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.