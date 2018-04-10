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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
10.04.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Asena Atalay'dan eski eşi Caner Erkin'e ağır suçlama

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Asena Atalay'dan eski eşi Caner Erkin'e ağır suçlama

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in velayetini almak için dava açtığı oğlu Çınar ve eski eşi Asena Atalay mahkemede ifade verdi. Asena Atalay mahkemeden çıkarken  “Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok. Ben nafakadan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem diyor. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok” dedi.

MAHKEME PEDAGOGLA GÖRÜŞMESİNE KARAR VERDİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne annesi Asena Atalay’la birlikte gelen Çınar Erkin yaklaşık yarım saat pedagog eşliğinde ifade verdi.  Çıkışta “Anneciğim” diye annesine sarıldı. Anne ve oğlu daha sonra avukatları Beyza Sındıraç eşliğinde adliyeden ayrıldı. Oğlunun ifadesinin ardından adliye koridorunda bir açıklama yapan ve geleceği için oğlunun fotoğrafını çekilmesini istemeyen Asena Atalay, “Biz pedagogla ilgili belgelerin hepsini mahkemeye sunduk. Onlar da baktılar ki her şey normal. Biz adliye pedagoguna Çınar’ı göstermek istiyoruz dediler. Mahkeme de pedagogla çocuğun görüşmesine karar verdi” dedi.

EN SON 2,5 AY ÖNCE BABASINDA KALDI

Çocuğunu düşünen bir insanın bunu yapmayacağını sözlerine ekleyen Asena Atalay, “Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok. Eğer ben nafakalardan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Eğer davayı ben kazanırsam mahkeme Caner’in bütçesine göre karar verecek. O yüzden 'sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem' diyor. Velayeti alması için hiçbir sebep yok, ben gayet normal, çocuğumu büyütüyorum. Benim için önemli olan Çınar. Çocuk en son 2,5 ay önce babasında kaldı. Ben pedagogla görüşmemde pedagog çocuğun eğitim durumunu, yaşam tarzını sordu. Evime misafir olacaklar. Neleri sever, neleri sevmez. Çok genel konuşuldu. Güzel geçti. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok, benim annemin evinde bile Çınar’a özel oda var” dedi.

Avukatı Beyza Sındıraç da, “Çınar çok hassas bir çocuk annesine çok düşkün. Caner çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Velayet davasının açmasının nedeni oğlu değil iştirak nafakası ödememek için” diye konuştu. Antremanda olduğu söylenen Caner Erkin’in de bu hafta için adliye gelerek açtığı velayet davasıyla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

Asena Atalaydan eski eşi Caner Erkine ağır suçlama

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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