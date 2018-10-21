"Artık taciz etmeden önce 10 kere düşünecekler"

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve dijital yardımseverlik platformu ELBI tarafından 25-26 Ekim’de arasında Antalya’da düzenlenecek olan ‘Let’s Talk!’ etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere Rus süper model Natalia Vodianova’yla Türkiye’ye gelecek.

“Kadın sağlığıyla ilgili birçok konu hala dünyada birçok yerde tabu olarak değerlendiriliyor. Birçok ülkede hâlâ kızlar jinekoloğa gitmiyor ya da kendi doğalarıyla ilgili konuları konuşmaktan utanıyor” diyen Vodianova, Hürriyet’ten İpek Yezdani’ye verdiği röportajda, “Zirvede bu konulara değineceğiz. Bu konuda çalışan aktivistlerin, politika üretenlerin, BM temsilcilerinin ve tüm dünyadan hükümet temsilcilerinin katılımıyla bu konuyu tam anlamıyla masaya yatırabileceğimizi ve bu konuda bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Ben çok şanslıydım çünkü en başından beri çok iyi ajanslarla ve doğru insanlarla çalıştım ve bana çok iyi baktılar” diyen ünlü model, “Ancak bir model olarak Paris’e ilk geldiğim sıralar kaydolduğum ajansı hemen terk etmek zorunda kaldım çünkü geldiğim ikinci gece beni ve diğer model kızları bir gece kulübüne götürüp birtakım erkeklerle tanıştırmaya çalıştılar. Bu durum hiç hoşuma gitmedi ve ajansımı hemen değiştirdim. Ya da fotoğraf çekimleri sırasında regl olduğumda hijyenik ürünleri bulmakta zorlandığım oldu çünkü insanlar bunun ne kadar zaruri bir şey olduğunu anlamıyorlar. Bir fotoğraf ya da video çekimine yüz binlerce dolar harcayabiliyorlar ancak en sofistike çekimlerde bile bu kadar küçük ve zaruri bir şeyi orada bulundurmayı unutuyorlar!” şeklinde konuştu.

Vodianova, #MeToo (Ben de) hareketinin moda endüstrisine etkisini şu sözlerle anlattı:

“Bence bu harika bir kampanyaydı. Dünyada yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya sayesinde artık herkes bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Artık kim olursanız olun bu tür bir tacizle karşı karşıya kaldığınızda sosyal medya üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz. Bu kampanyada üst düzey üne sahip bazı moda fotoğrafçıları da etkilendi. Tabii bu konuda kim suçlu tam olarak bilemeyiz, herhangi bir kişinin suçlu olup olmadığına karar vermek benim işim değil. Ancak potansiyel tacizciler bundan sonra birini taciz etmeden önce iki kere hatta 10 kere düşünecektir.”

Vodianova, “Benim gibi bir süper modelseniz ve size iyi para ödeniyorsa genelde bu tür taciz olaylarıyla çok karşılaşmazsınız çünkü bunu yapmak isteyecek kişiler işlerini ya da müşterilerini kaybetmekten korkarlar. Ama bu işe yeni başlayan genç bir modelseniz bu tür olaylar çok sık oluyor” şeklinde konuştu.