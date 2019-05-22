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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Artık çocuk modellerle çalışmak yok

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Artık çocuk modellerle çalışmak yok

Aralarında bir dönemin efsane modeli Cindy Crawford'un 17 yaşındaki kızı Kaia Gerber'in da bulunduğu birçok genç kuşak modelin kariyeri tehlikeye girdi. 

Bünyesinde Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen ve Bottega Venetta gibi ünlü moda firmalarını barındıran Kering Grubu bundan böyle 18 yaşın altındaki modellerle çalışmama kararı aldı.

Artık çocuk modellerle çalışmak yok

Ünlü oyuncu Salma Hayek'in eşi François Henri Pinault'nun grup başkanı olduğu Kering, 2020 itibariyle podyumlarında da fotoğraf çekimlerinde de küçük mankenlere görev vermeyecek.

Pinault konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, lüks tüketim sektörünün geleceğine dair sorumluluk hissettiklerini ve herkesin kendileriyle aynı duygu ve görüşleri paylaşmasını beklediklerini belirtti.

Artık çocuk modellerle çalışmak yok

18 yaşın altındaki modellerin, ünlü firmaların defile ya da çekimlerinde kullanılması uzun süredir tartışılıyordu. Bu karanın ardından gözler son dönemin 18 yaş altı en ünlü modellerinden biri olan Kaia Gerber'e çevrildi.

1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Cindy Crawford ile Range Gerber'in kızı olan 17 yaşındaki Kaia Gerber de podyumların ve katalog çekimlerinin paylaşılamayan modeliydi. Henüz 17 yaşında olan Gerber, son iki -üç yıldır kariyerinde hızlı adımlarla ilerliyor.

Artık çocuk modellerle çalışmak yok

Kaia Gerber ve onun gibi yeni kuşak modellerin kariyerlerini sürdürebilmesi için 18 yaşını doldurmayı beklemeleri gerekecek.

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