Artık çocuk modellerle çalışmak yok
Aralarında bir dönemin efsane modeli Cindy Crawford'un 17 yaşındaki kızı Kaia Gerber'in da bulunduğu birçok genç kuşak modelin kariyeri tehlikeye girdi.
Bünyesinde Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen ve Bottega Venetta gibi ünlü moda firmalarını barındıran Kering Grubu bundan böyle 18 yaşın altındaki modellerle çalışmama kararı aldı.
Ünlü oyuncu Salma Hayek'in eşi François Henri Pinault'nun grup başkanı olduğu Kering, 2020 itibariyle podyumlarında da fotoğraf çekimlerinde de küçük mankenlere görev vermeyecek.
Pinault konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, lüks tüketim sektörünün geleceğine dair sorumluluk hissettiklerini ve herkesin kendileriyle aynı duygu ve görüşleri paylaşmasını beklediklerini belirtti.
18 yaşın altındaki modellerin, ünlü firmaların defile ya da çekimlerinde kullanılması uzun süredir tartışılıyordu. Bu karanın ardından gözler son dönemin 18 yaş altı en ünlü modellerinden biri olan Kaia Gerber'e çevrildi.
1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Cindy Crawford ile Range Gerber'in kızı olan 17 yaşındaki Kaia Gerber de podyumların ve katalog çekimlerinin paylaşılamayan modeliydi. Henüz 17 yaşında olan Gerber, son iki -üç yıldır kariyerinde hızlı adımlarla ilerliyor.
Kaia Gerber ve onun gibi yeni kuşak modellerin kariyerlerini sürdürebilmesi için 18 yaşını doldurmayı beklemeleri gerekecek.
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