Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında?

8 Nisan 1966’da doğan Armağan Çağlayan’ın çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi.MedYapım’ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başlayan Armağan Çağlayan, kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı MedYapım’dan ani bir kararla ayrıldı.

MedYapım'da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma editoryal koordinator olarak imzasını attı. Armağan Çağlayan, 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne hızlı bir geçiş yaptı.Bu sırada Finansbank ile Avea markalarının reklamlarında, Belalı Baldız ve İmkansız Aşk adlı dizilerde konuk oyuncu olarak oyunculuk yeteneğini gösterme fırsatı buldu. 2004-2005 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde köşe yazarlığı yapmaya başladıktan bir süre sonra çeşitli röportajlara da imzasını attı. Hürriyet gazetesinden ayrıldıktan sonra röportajlarına Esquire dergisinde devam etti. Aynı zamanda Dishy dergisinde de "Tortu Takvimi" adında bir köşe hazırladı.

MedYapım’dan ayrıldıktan sonra görevine Doğan TV bünyesinde yer alan D Productions yapım şirketinde prodüksiyonlardan sorumlu direktör olarak devam etti. "Son Ütücü", "Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye" ve "Büyük Teklif" adlı programların yapımcılıklarını üstlendi. 2006 yılı yaz döneminde Star TV ekranlarında “Son Ütücü” adlı talk show programını yaptı.2006 yılının bitmesiyle birlikte D Productions’taki görevinden ayrıldı ve “Son Ütücü” programı da ekranlara veda etti. 2007 yılında Osman Yağmurdereli ile birlikte "Ar&Ya" yapım şirketini kurmuştur. Ar&Ya Yapım şirketinde "Dilimin Ucunda" ," Kadınlar ve Erkekler" ve sunuculuğunu üstlendiği talk show programı "Armağan Çağlayan'la Bu Hafta" programına imzasını attı. Armağan Çağlayan 2008 yılında Ayşe Taş ile "Çok Yaşa Sen Ayşe" programını yaptı. Daha sonra "Format Yapımcılık" şirketini kurdu. 2009 yılında yapımcılığını yaptığı "Olmaz Böyle Şey" adlı program ile Türkiye'nin yetenekleri ile yurtdışındaki yetenekleri bir araya getirdi. 2009 yılında Play Yapımcılık'ın üstlendiği "Altın Kızlar" adlı programın formatını yurtdışından getirdi. Bu arada Popstar Alaturka'da jüri üyelğine devam etti.İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.