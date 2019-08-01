Arkanda dağ gibi ablan var!
Hadise bir yıl önce kardeşleriyle kavga etmiş, menajerliğini yapan ablası Hülya ve modacısı olan kardeşi Derya ile yollarını ayırmıştı...
Ablası ile hâlâ küs olan Hadise, kardeşiyle arasındaki buzları eritti. Derya Açıkgöz’ün doğum gününü Instagram’da şu sözlerle kutladı:
'ARKANDA DAĞ GİBİ ABLAN VAR'
“Zaman geçtikçe yaralar kapanır, kalpler tekrar birleşir. Seni her kötülükten korurum. Arkanda dağ gibi ablan var. İyi ki doğdun kızım. Seviyorum seni.”
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