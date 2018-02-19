Murat Boz'dan Burak Özçivit cevabı: Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse...

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Boz, "Gişeden dolayı arkadaşlık biter mi? Öyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse zaten hiç olmasın daha iyi. Fahriye de Burak da sevdiğimiz arkadaşlarımız" cevabını vererek tartışmalara son noktayı koydu. Özçivit'le birbirlerini sosyal medyadan hic takip etmedikleri de sözlerine ekleyen şarkıcı, yeni albüm için çalışmalara başladığını ve yine sürpriz bir film hazırlığı içinde olduğunu belirtip detay vermekten kaçındı.

Boz, "Korku ya da gerilim oynar mısınız?" sorusuna ise "Neden olmasın? Benden acayip seri katil olur zaten. Bende de ne katil tipi var ya?" cevabını verdi. Boz, baba olmaya hazırlanan Tarkan'ı "Hayırlı olsun Allah analı babalı büyütsün, sağlıklı olsun sevindik" sözleriyle tebrik ederken, "Siz de Tarkan gibi sosyal medyadan bu şekilde duyuru yapar mısınız?" sorusunu gülerek "Tarkan yaptı, artık zamanı geldiğinde yaparsak yaparız" diye yanıtladı.



