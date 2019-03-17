Arkadaşının şantajına maruz kalan Onur Büyüktopçu'dan açıklama: Maalesef benim başıma da geldi
Oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi.
ŞANTAJCIYI BULDU
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi. Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi. Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.
MAALESEF BENİM BAŞIMA GELDİ
Ünlü isim bu haberlerin ardından bu açıklamayı yaptı:
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