Ayrılık sonrası arkadaş desteği
4 yıllık ilişkileri sona eren Kaan Taşaner ve Selin Şekerci önceki gün farklı mekanlarda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Selin Şekerci, Bebek Kahvesi’nde Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Serhat Teoman’la kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncunun moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.
SELİN’LE HÂLÂ KONUŞUYORUZ
Kaan Taşaner aynı günün akşamı Cihangir’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan Taşaner, ayrılık hakkında ilk kez konuştu: “Bizim aramızda yazıldığı gibi sorunlar olmadı, biz zaten birbiri ile konuşabilen bir ikiliydik. Bu değişmedi ve hâlâ konuşuyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle