Arka Sokaklar’ın gençleri

◊ Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da 13’üncü sezon başladı. Nasıl geçiyor yeni sezon?

- Kerimhan Duman: Her sezon olduğu gibi bu sezon da çok iyi geçiyor. Hem çalışmaya hem eğlenmeye devam ediyoruz.

- Onur Bay: Her şeyden önce çok özlemişim, onu söyleyeyim. Tatil yapmak çok güzel tabii ama sette eğlendiğim kadar hiçbir yerde eğlenemiyorum. 13’üncü sezonumuza başladık. Yılların getirdiği oturmuş bir düzen var artık. O yüzden birçok şey kendiliğinden gelişiyor. Bakalım neler olacak, ben de merakla bekliyorum.

- Furkan Göksel: 13’üncü sezon her zamanki gibi çok enerjik ve güzel başladı. Biz çalışırken gerçekten çok eğleniyoruz, böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Her bölümde farklı bir olay yaşanıyor ve ben de neler yapacağımızı merakla bekliyorum.

◊ Neredeyse tüm Türkiye’nin gözü önünde büyüdünüz, çocukluktan gençliğe geçtiniz. “Ekranda büyüdüler” denmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Kerimhan Duman: Aslında bu sokakta karşılaştığım insanlardan en çok duyduğum cümle. Ve bana hiçbir rahatsızlık vermiyor.

- Onur Bay: 22 yaşındayım ve son 13 yıla baktığımda hayatımın en önemli dönemlerini bu dizi varken yaşadım diyebilirim. Çocukluğumu, ergenliğimi bu dizinin setinde geçirdim bir bakıma. Doğru yani, ne diyeyim...

- Furkan Göksel: Herkes bize aileden biri gözüyle bakıyor ve sokakta gördüklerinde çok samimi davranıyor. Bu durum da elbette beni mutlu ediyor.



Kerimhan Duman

BU DİZİ BİZE ÇOCUK YAŞTA SORUMLULUK ALMAYI ÖĞRETTİ

◊ Sizden şu cümleyi tamamlamanızı istesek: “Arka Sokaklar sayesinde...”

- Kerimhan Duman: Çocuk yaşta sorumluluk almayı öğrendim.

- Onur Bay: Çok güzel insanlar tanıdım ve çok güzel anılar biriktirdim.

- Furkan Göksel: “Arka Sokaklar” sayesinde çok şey öğrendim diyebilirim. Oyunculuk anlamında, dostluk anlamında bana çok şey kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyor.

◊ Sosyal hayatınızdan bahsedelim biraz da... Çekimlerden arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?

- Kerimhan Duman: Hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, aynı zamanda profesyonel e-spor oyuncusuyum. Dizi dışında zamanım okul, spor, bilgisayar üçgeninde geçiyor diyebilirim.

- Onur Bay: Sevdiğim insanlarla vakit geçiriyorum. Film izliyor, spor yapıyorum. Onun dışında ben biraz sakinliği sevdiğim için yalnız kalmayı, sessiz sakin yerlerde zaman geçirmeyi seviyorum.

- Furkan Göksel: Sosyal hayatımda arkadaşlarıma, hobilerime ve spora vakit ayırmaya çalışıyorum. Bir de fırsat buldukça tatile çıkıyorum tabii...



Furkan Göksel



HAYALLERiN PEŞiNDE



◊ Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?

- Kerimhan Duman: Aslında net bir hayalim yok. Hem hukuk okuyor, hem oyunculuk yapıyor hem de e-spor alanında ilerliyorum. En tutkulu olduğum alan kesinlikle e-spor. Bu yüzden sorunun yanıtı “dünya çapında tanınan bir e-spor oyuncusu olmak” olabilir.

- Onur Bay: Çocukluğumdan beri en çok istediğim, en çok hayalini kurduğum şey oyunculuktu. O yüzden de en büyük hayalim çok başarılı bir oyuncu olmak. Onun dışında bir sürü hayalim var tabii. Son zamanlarda aklımda çok uzun bir yolculuğa çıkmak var mesela... Plansız, programsız, nereye olursa...

- Furkan Göksel: Birden fazla hayalim var elbette ama oyunculukta kendimi daha üst basamaklara çıkarmak en önceliklisi.



Onur Bay