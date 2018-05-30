Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi
Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçı, MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce kurumdan ihraç edildi.
Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti. Başta Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi bu sabah ihraç edildi.
MÜCADELEYE DEVAM
İhraç kararının ardından bir basın açıklaması yapan Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini belirttiler.
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