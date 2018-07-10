Ünlü oyuncu 27 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti... Eski sevgiliden tepki çeken doğum günü kutlaması!
Eski sevgili Vildan Örnek, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra doğum gününü kutladı. Cengiz Çolak'tan tepki gecikmedi...
Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Öziri'nin 6 yıllık sevgilisi Vildan Örnek, acısını sosyal medya hesabında paylaştığı “Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan…#ardaöziri” satırları ile dile getirmişti.
40 GÜN SONRA EĞLENCE
Vİldan Örnek, önceki aşkam yeni yaşını kutladı.
Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti.
Parti fotoğraflarını sayfasında paylaşan Çolak, altına şu notu düştü:
"Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor. Vildancığım! her sene doğum günün oluyor, bari biraz daha sade yapsaydın. Olan gerçekten ölene oluyormuş. Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"
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