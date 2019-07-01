Arda'dan 'göbek' açıklaması
Arda Turan, geçtiğimiz hafta çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.
Arda Turan, Fatih Altaylı'nın da eleştirdiği fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu.
2. Sayfa'ya konuşan Turan şunları söyledi:
"Fatih Altaylı’ya hak veriyorum. Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok. Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."
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