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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL BAYRAK
11.10.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

Arda vurdu burun kırıldı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Arda vurdu burun kırıldı

Arda Turan ve Berkay önceki gece Emirgan’daki bir mekânda kavga etti. Turan’ın ünlü şarkıcının eşini taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürüldü. İddiaları kabul etmeyen futbolcu, Onur Baştürk’e yaptığı açıklamada “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diyerek kafaları karıştırdı.

Arda Turan ve Berkay’ın önceki gece eğlenceleri olaylı bitti. İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı bara eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

ARDA KAFA ATTI

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM

Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından “Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir” açıklamasını yaptı. Ünlü futbolcunun bu kafa karıştıran açıklamasının ardından Kelebek yazarı Onur Baştürk, Turan’la telefonla görüştü. Baştürk, Turan’a “Neler oldu? Açıklamanda ne demek istedin?” diye sordu. Olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Arda Turan, “Sadece şunu yazabilirsin” deyip topu karşı tarafa attı: “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.” Ünlü futbolcu, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?”

EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Olay sonrası açıklama yapan Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi. Burnu kırılan Berkay’ın dün ameliyat olduğu öğrenildi.
Berkay olayın ardından hukuki yollara başvuracağını açıkladı: “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Bugün ameliyat olacağım. Arda’nın benim eşimi tanımamasına imkân yok. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var.”

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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