Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan kimdir?
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bir YouTube kanalına konuk olarak katıldı. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan Turan’ın özellikle ‘Arda başa çıkabildiğim için benimle evli’ sözleri çok konuşuldu. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan Turan’ın hayatına ilişkin bilgiler de bu nedenle bir kez daha gündeme geldi. Peki, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan kimdir?
Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite yıllarıma kadar eğitimimi FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde tamamladı. unun yanı sıra yedi sene Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve solfej dersleri aldı. Üniversite serüveni Amerika’da başlayıp Londra’da son buldu. Yurt dışında eğitim gören Aslıhan Doğan, ceza hukuku bölümünü bitirdi. 11 Mart 2018'de 15 yıldır tanıdığı milli futbolcu Arda Turan ile dünya evine girdi. Çiftin Hamza Arda bir oğlu var.
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