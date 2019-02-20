Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın bilinmeyenleri
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Evliliği hakkında açıklamalarda bulunan Aslıhan Turan’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir, kaç yaşında?
İş adamı Sabri Doğan’ın kızı olan Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar eğitimimi FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde tamamladı. Bunun yanı sıra yedi sene Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve solfej dersleri aldı. Üniversite serüveni Amerika’da başlayıp Londra’da son buldu. University of Westminster Criminal Justice mezun olduktan sonra aile şirketine destek olmaya başladı. Röportajında görselliğe, güzelliğe, bakıma ve dişiliğe önem verdiğini belirten Aslıhan Doğan “Tırnağımdaki ojenin ucunun bozulmasını bile istemem, çok bakımlıyımdır.” Dedi.
Bir dargın bir barışık olsa da ilişkileri uzun süren Arda Turan ile 11 Mart 2018'de Beykoz Çubuklu'da nikah masasına oturdu. Nikaha çiftin yakın dostlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Çiftin Hamza Arda adında bir oğulları var.
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