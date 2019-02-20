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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20.02.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın bilinmeyenleri

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın bilinmeyenleri

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Evliliği hakkında açıklamalarda bulunan Aslıhan Turan’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir, kaç yaşında?

İş adamı Sabri Doğan’ın kızı olan Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar eğitimimi FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde tamamladı. Bunun yanı sıra yedi sene Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve solfej dersleri aldı. Üniversite serüveni Amerika’da başlayıp Londra’da son buldu. University of Westminster Criminal Justice mezun olduktan sonra aile şirketine destek olmaya başladı. Röportajında görselliğe, güzelliğe, bakıma ve dişiliğe önem verdiğini belirten Aslıhan Doğan “Tırnağımdaki ojenin ucunun bozulmasını bile istemem, çok bakımlıyımdır.” Dedi.

Bir dargın bir barışık olsa da ilişkileri uzun süren Arda Turan ile 11 Mart 2018'de Beykoz Çubuklu'da nikah masasına oturdu. Nikaha çiftin yakın dostlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Çiftin Hamza Arda adında bir oğulları var.

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