Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları

Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.

Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

HAMZA ARDA’YA KARDEŞ GELİYOR

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen çift , ‘Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.