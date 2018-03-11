Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan’la dün evlendi. Afrin harekâtında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek, “Savaş varken düğün olmaz” diyen futbolcu Çubuklu Vadi Konakları’ndaki evinde sade bir törenle nikâh defterine imza attı.
Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve Arda’nın kardeşi Okan Turan siteye erken giriş yapan isimlerden oldu. Aslıhan Doğan, annesi Güler Doğan’ın kullandğı araçla giriş yaptı. Doğan’ın saç ve makyajını yaptırıp geldiği hatta saçına taşlı yülü gelin tokası taktığı dikkatlerden kaçmadı.
Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacağı için site saatler öncesinden özel güvelik ekipleri ve sivil polisler tarafından didik didik arandı. Düğün pastası da erkenden siteye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâha eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı.
Aslıhan Doğan’a yakın arkadaşı Mina Başaran’ın uçağının düştüğü ise söylenmedi.
ARDA TURAN: TEŞEKKÜR EDERİZ
Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.
Aslıhan Doğan eve böyle geldi
Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.
Emre Belözoğlu
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