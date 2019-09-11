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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Arda Turan- Berkay Şahin davasında mahkemeye kararını verdi

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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmaya ilk gelen Berkay oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada ‘ben davamın arkasındayım’ dedi. Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay'ın yanında korumalarının da olması dikkatlerden kaçmadı.

Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN BERAAT ETTİ
 Arda Turan- Berkay Şahin davasında mahkemeye kararını verdi. Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme çıkışı konuşan Berkay şunları söyledi; Sanırım üç suçtan ceza aldı ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık.

Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. Yaralama suçundan az ceza aldı. Cinsel taciz sucundan beraat etmesi doğru değil. Bu kadar suçun aynı kişi tarafından işlenmesi ve verilen ceza uygun değil.

Benim kamuoyuna güvenim tamdır. Bu dava emsal teşkil edecektir.

5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. Ama bu ceza yeterli değil.  Kendisi son derece alkollüyken ‘kardeşim böyle bir şey yapar mıyım’ dedi. ‘Yengenin arkası dönüktü tanımadım’ dedi. Araya otuz kişi girdi barıştırmak için.  Ben bir 'özür' bekledim sadece. Hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecekti.  Bu ceza benim için yeterli değildir, bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti.

İDDİANAME

İddianameye göre, Berkay’ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan’ın, Şahin’in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Özlem Şahin’in bunu eşine anlatması üzerine Berkay’ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan’ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan’ın Berkay’a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine ÿolay mahallinde bulunan kişilerce Berkay’ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan’ın saat 06.20 sıralarında Turan’ın Berkay’ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan’ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan’ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay’a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay’ın da Arda’nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın ÿy....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda’nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay’ın gelen kişileri gönderdiği, Arda’nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Arda Turan- Berkay Şahin davasında mahkemeye kararını verdi



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