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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Arda Turan, Berkay kavgasında sürpriz tanık!

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Arda Turan, Berkay kavgasında sürpriz tanık!

Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Kavga hakkında konuşan Erdinç, "Berkay Şahin'in avukatı delillerini toparlamak için önemli tanıklar bulmuş. Özellikle taciz konusunda bir tanık, Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor" dedi.

NELER OLDU?
Futbolcu Arda Turan'ın, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddia edilmişti. Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.
Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.

'HEMEN TUTUKLAYIN'
Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup Arda Turan'ın 'tehdit', 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'taciz', 'adam yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanmasını talep etti.
Başsavcılık, Arda Turan'a 12.5 yıla kadar, Berkay hakkında ise 'hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Berkay'ın menajerlik şirketi ''Sanatçımız 14 konserini iptal etmek zorunda kaldı'' diyerek Arda Turan'a 1 milyon liralık dava açacaklarını söyledi.

'ASLA VAZGEÇMEM'
Arda Turan'ın da karşı davaya hazırlandığı ortaya çıktı. Arda yakınlarına şöyle söyledi: ''Bana attıkları taciz yalanı nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş büyüklükte, gelmiş geçmiş en büyük tazminat davasını açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Davadan asla vazgeçmem

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